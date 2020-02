Sanremo 2020, la classifica della terza serata. Tosca: che classe! I Pinguini Tattici Nucleari divertono, Pelù: Cuore Matto da podio (Di venerdì 7 febbraio 2020) La terza serata del Festival di Sanremo ha aperto le porte ai duetti e alle cover delle canzoni più rappresentative degli anni passati della gara. Ha esordito Michele Zarrillo, in coppia con Fausto Leali, proprio come ieri aveva chiuso, tanto da far pensare che abbia fatto la lunga direttamente a teatro. . Molti sono stati gli ospiti che hanno aiutato i big nella votazione che sarà valida ai fini della classifica, ma, la parte più bella l’hanno offerta un pool di 7 artiste formato da Amoroso, Giorgia, Pausini, Nannini, Mannoia, Marrone ed Elisa che Sabato 19 settembre all’arena Campovolo,rappresenteranno “Una. Nessuna. Centomila. Il Concerto”: le donne della canzone contro la violenza sulle donne. Molto bello il duetto Raphael Gualazzi-Simona Molinari, una vera chiccheria, meno quello composto da Ricky Marcuzzo e Ana Mena. Momento di punta della serata la presenza di Roberto ... oasport

