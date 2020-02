Sanremo 2020: la classifica della serata Cover, disastro Morgan ed Elettra Lamborghini (Di venerdì 7 febbraio 2020) Continuano le serate del Festival di Saremo 2020 e con essere continuano ad essere sfornate le classifiche che decreteranno il brano vincitore di questa edizione numero 70 della kermesse ligure. Abbiamo già scoperto nella serata di ieri 5 febbraio chi sono i cantati preferiti dalla giuria demoscopica: questa volta abbiamo scoperto la classifica dell’Orchestra di Sanremo 2020 registrati durate la serata delle Cover (questi voti faranno media con le altre classifiche realizzate sui brani in gara). La Top 5 della Giuria Demoscopica è così composta: primo posto per Francesco Gabbani, secondi Le Vibrazioni, terzo posto per Piero Pelù, quarti i Pinguini Tattici Nucleari e al quinto posto Elodie. La classifica dell’Orchestra rivoluzionerà questi equilibri? Sanremo 2020: la classifica della serata Cover La classifica della serata Cover votata dall’Orchestra ... ultimenotizieflash

rulajebreal : Ringrazio di cuore gli autori RAI Sergio Rubino e @giorgiocappozzo , la collega @stanzaselvaggia & Mirella Mastro… - stanzaselvaggia : Pensate che bello, se ieri, Diletta, con spudoratezza avesse detto “Sì, sono bella e rifatta, che ve frega? Sarò li… - repubblica : Sanremo 2020, Paolo Palumbo il ragazzo con la sla: 'Se vi dicono che i sogni non si realizzano sappiate che i limit… -