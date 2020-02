Sanremo 2020, la classifica della quarta serata del Festival (Di sabato 8 febbraio 2020) Sanremo 2020, la classifica dopo la terza serata del Festival Sanremo 2020 classifica – Questa sera, venerdì 7 febbraio 2020, è andata in onda su Rai 1 la quarta serata del Festival di Sanremo 2020 condotto da Amadeus. Oggi tutti i 24 big si sono esibiti sul palco del teatro Ariston con le loro canzoni. Di seguito la classifica della serata di oggi: classifica quarta serata Sanremo 2020 Notizia in aggiornamento I 24 big in gara e le loro canzoni Di seguito l’elenco (in ordine casuale) dei 24 big in gara al Festival di Sanremo 2020 e le loro canzoni: Marco Masini – Il confronto Alberto Urso – Il sole ad est Elettra Lamborghini – Musica (e il resto scompare) Achille Lauro – Me ne frego Anastasio – Rosso di rabbia Bugo e Morgan – Sincero Diodato – Fai rumore Elodie – Andromeda Enrico Nigiotti – Baciami adesso Francesco Gabbani – Viceversa Giordana Angi – Come mia madre Irene ... tpi

