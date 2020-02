Sanremo 2020, la classifica al termine della terza serata (Di venerdì 7 febbraio 2020) La terza serata del Festival di Sanremo 2020 è stata interamente dedicata alle cover di brani che hanno fatto la storia della kermesse; come nelle serate precedenti, anche in questo caso al termine delle esibizioni è stata resa nota la classifica dei Big in gara. A differenza degli appuntamenti precedenti, però, l’ordine è deciso non dalla giuria demoscopica ma dal voto dei musicisti all’Ariston. Sanremo 2o20 terza serata: la classifica Tosca Piero Pelù Pinguini tattici nucleari Anastasio Diodato Le Vibrazioni Paolo Jannacci Francesco Gabbani Rancore Marco Masini Raphael Gualazzi Enrico Nigiotti Rita Pavone Irene Grandi Michele Zarrillo Achille Lauro Levante Giordana Angi Elodie Alberto Urso Junior Cally Riki Elettra Lamborghini Bugo e Morgan notizie

