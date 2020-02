Sanremo 2020: Junior Cally canta Vado al Massimo e Vasco Rossi reagisce (Di venerdì 7 febbraio 2020) Junior Cally canta Vado al Massimo a Sanremo 2020 e Vasco Rossi commenta. Nella terza serata del Festival dedicata alle cover e ai duetti, il rapper ha scelto di reinterpretare un brano cult del Blasco. Si tratta della celebre Vado al Massimo che ha cantato sul palco dell’Ariston accompagnato da Viito. L’artista di No grazie ha riscritto alcune strofe, lasciando intatto solo il ritornello della canzone. Una trasformazione che, a quanto pare, ha convinto Vasco. “Complimenti. Un omaggio bellissimo – ha svelato una fonte a FanPage riportando le parole del rocker -. cantata benissimo. E il testo rap, che ho approvato, è condivisibile. Questi giovani hanno talento. E sono contro ogni tipo di censura. I testi delle canzoni raccontano realtà che esistono, raccontano come sono una parte dei giovani di oggi”. Junior Cally è senza dubbio uno dei personaggi più discussi del ... dilei

