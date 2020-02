Sanremo 2020, il ritorno di Antonella Clerici (Di venerdì 7 febbraio 2020) Arriva in un maestoso abito rosso, gioca con le mises eccentriche che evocano i suoi Festival: Antonella Clerici torna a Sanremo, arriva con i boys ed elenca le regole per avere successo al Festival. "Fai almeno due o tre gaffes in conferenza stampa prima; un festival di successo non può finire prima delle 3/4 di notte ("Stasera a che ora finisce? Eh? Mi calerà la palpebra..."); crea il caos nelle votazioni, fai in modo da cambiare le in modo che il pubblico non capisca nulla; butta sul palco più donne che puoi, che parlino a mitraglietta, non necessariamente tutte italiano; fai in modo che spicchi solo tu. Testo all'insegna dell'ironia, certo. Ma talvolta l'ironia non basta a colmare i difetti: e i cinque consigli di Antonellina sono alcuni dei peccati più gravi di questo Festival.Sanremo 2020, il ritorno di Antonella Clerici pubblicato su TVBlog.it ... blogo

