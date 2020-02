Sanremo 2020: il marito di Tiziano Ferro commenta il bacio con Fiorello (Di sabato 8 febbraio 2020) Dopo il bacio che si sono dati Tiziano Ferro e Fiorello sul palco di Sanremo 2020, sui social è apparso il commento Victor Allen, marito del cantante. Con ironia e sagacia ha inviato al compagno un “Giù le mani dal mio uomo!” che Ferro ha immediatamente postato sul suo profilo Instagram. marito di Tiziano Ferro sul bacio con Fiorello Tiziano e Rosario avevano compiuto il gesto per mettere un punto alle polemiche della giornata precedente nate dalla pubblicazione dell’hashtag #Fiorellostattezitto da parte di Ferro. Quest’ultimo aveva anche lasciato nel camerino dell’altro ospite fisso dell’Ariston per scusarsi e specificare il suo intento scherzoso. Per rendere pubblica la pace fatta, i due hanno però deciso di scambiarsi anche un bacio in diretta dopo aver duettato sulle note di Finalmente tu. “Ora divorzio“, aveva affermato il cantante ... notizie

