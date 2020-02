Sanremo 2020, il commovente monologo di Alketa Vejsiu: “Grazie Italia” (Di venerdì 7 febbraio 2020) Un monologo per ringraziare l’Italia e per raccontare i sogni diventati realtà di una ragazza: Alketa Vejsiu ha commosso Sanremo 2020 con le sue parole. Frizzante e bellissima, la conduttrice albanese si è ritagliata anche un momento emozionante. La co-conduttrice del Festival insieme ad Amadeus e Georgina Rodriguez, ha ripercorso il passato dell’Albania, segnato da una profonda povertà e l’amore per l’Italia, che ha voluto ringraziare a nome del suo popolo. “Tutto poteva costarti la libertà – ha svelato -, sembra assurdo ma era davvero così se vivevi nella dittatura. Se eri bionda venivi osservata con sospetto perché bionda era Raffaella Carrà. Durante quegli anni si imparava italiano ascoltando la Rai, Sanremo era Sanremo anche quando eravamo costretti ad ascoltarlo di nascosto. Era il prezzo da pagare se vivevi quegli anni bui”. “Grazie ... dilei

