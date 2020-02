Sanremo 2020. I voti degli outfit della terza serata. Georgina Rodriguez bella, ma non fa goal. E Achille Lauro oltraggia David Bowie (Di venerdì 7 febbraio 2020) E’ stata una passerella internazionale quella vista ieri per la terza serata del Festival di Sanremo 2020, la serata dei duetti in omaggio al 70° anniversario della kermesse canora. Fra i look e gli outfit che hanno sfilato sul palco dell’Ariston, infatti, hanno spiccato in particolare quelli delle due conduttrici che hanno affiancato Amadeus Georgina Rodriguez, modella e ballerina argentina compagna di Cristiano Ronaldo, e la presentatrice albanese Alketa Vejsiu, ma anche quelli dei due ospiti internazionali Mika e Lewis Capaldi. Fra gli outfit proposti dai cantanti in gara, ci sono state, da una parte, conferme e, dall’altra, vere e proprie rivelazioni di buono e cattivo gusto. E non è mancato nemmeno stavolta lo scandalo firmato Achille Lauro. Ecco le nostre pagelle dei meglio e peggio vestiti della terza serata del Festival Georgina Rodriguez – VOTO 6 Tre i ... oasport

