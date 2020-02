Sanremo 2020, gli ospiti di stasera al Festival. Dua Lipa e Ghali approdano all’Ariston. Johnny Dorelli non ci sarà! (Di venerdì 7 febbraio 2020) Dopo lo strabiliante seguito delle prime tre serate, che hanno raccolto ascolti da record (che la seconda puntata superasse l’esordio non si vedeva da tempo immemore), Il Festival di Sanremo 2020 corre veloce verso il quarto appuntamento e dopo la serata dedicata alla storia della kermesse e ai duetti, si torna alla gara vera e propria. Infatti, venerdì 7 febbraio, al Teatro Ariston di Sanremo, come sempre in diretta su Raiuno, andrà in scena la semifinale della categoria “Nuove Proposte” e continuerà la competizione dei “Campioni” che per la prima volta si esibiranno tutti e 24 nella stessa puntata. Dopo esser stato affiancato da bellissime della tv come Diletta Leotta, Sabrina Salerno e Alketa Vejsiu, per l’occasione Amadeus avrà accanto una delle conduttrici più amate d’Italia e grande protagonista della Kermesse. Stiamo parlando di Antonella Clerici, che negli ultimi anni hanno ... oasport

stanzaselvaggia : Pensate che bello, se ieri, Diletta, con spudoratezza avesse detto “Sì, sono bella e rifatta, che ve frega? Sarò li… - rulajebreal : Ringrazio di cuore gli autori RAI Sergio Rubino e @giorgiocappozzo , la collega @stanzaselvaggia & Mirella Mastro… - repubblica : Sanremo 2020, Benigni legge il cantico dei cantici, inno all'amore e al desiderio -