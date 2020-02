Sanremo 2020: gli ascolti della terza serata e il retroscena sull’assenza di Fiorello (Di venerdì 7 febbraio 2020) Come saranno andati gli ascolti della terza serata di Sanremo nonostante l’assenza di Fiorello? Questa è la domanda che molti telespettatori si sono posti. Stando a quanto riportato dall’ufficio stampa della RAI, sembra che lo share non abbia affatto risentito della perdita, anzi. I risultati degli ascolti, infatti, svelano che tale messa in onda ha raggiunto il 54,50% di share con picchi di più di 10 milioni di spettatori. Stiamo parlando di un esito anche superiore rispetto alle due serate precedenti. Il Festival di Sanremo non risente dell’assenza di Fiorello Il co-conduttore Rosario Fiorello aveva annunciato che ieri non avrebbe presenziato nel corso della trasmissione del Festival. I motivi addotti dallo showman fanno riferimento a situazioni molto blande, ovvero, alla necessità di prendersi una giornata di riposo. L’artista, infatti, ha annunciato di ... kontrokultura

