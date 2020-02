Sanremo 2020, Gianna Nannini ospite al Festival: cosa farà? (Di venerdì 7 febbraio 2020) Sanremo 2020, Gianna Nannini ospite al Festival: cosa farà? Sanremo 2002 Gianna Nannini – Stasera, venerdì 7 febbraio 2020, Gianna Nannini salirà sul palco della 70esima edizione del Festival di Sanremo. È lei la super ospite della penultima serata della kermesse canora condotta da Amadeus. Ma cosa farà la Nannini? cosa canterà stasera? Vediamo insieme tutte le informazioni. TUTTE LE NOTIZIE SUL Festival DI Sanremo 2020 La rocker per antonomasia salirà sul palco del Teatro Ariston durante la serata (ancora non è stato reso noto l’orario esatto) e si esibirà live presentando un estratto dal suo ultimo album di inediti “La differenza” ed un medley dei suoi più grandi successi. Gianna Nannini non ha mai partecipato alla gara canora per eccellenza, ma una sua canzone, nel 2008, ha vinto il Festival: si tratta di Colpo di fulmine, interpretata da Giò Di Tonno e Lola ... tpi

