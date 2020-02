Sanremo 2020, giallo dei furti al Festival: dopo il portafogli di Jannacci il trolley di Rita Pavone (Di venerdì 7 febbraio 2020) Un ladro si aggira all’Ariston? Secondo quanto riportato da alcuni giornali online come Libero e Blitz Quotidiano ci sarebbero stati in questi giorni due importanti furti: il primo ai danni di Paolo Jannacci, il secondo a discapito di Rita Pavone. Che cosa è stato sottratto ai due big in gara? Hanno da temere gli altri artisti e ospiti del Festival di Sanremo 2020? Riflettiamo insieme sugli indizi a disposizione e sulle testimonianze dei diretti interessati. Sanremo 2020 furti al Festival: dopo il portafogli di Jannacci il trolley di Rita Pavone dopo il portafogli sottratto a Paolo Jannacci, si mormora che sia stato rubato pure un trolley a Rita Pavone con dentro degli stivaletti che la cantante 74enne avrebbe dovuto indossare durante la performance della prima serata al Festival di Sanremo 2020. Quell’esibizione premiata dal pubblico dell’Ariston con una standing ... urbanpost

