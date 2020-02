Sanremo 2020, Francesca Sofia Novello: Amadeus si schiaffeggia da solo per la battuta del "passo indietro" (Di sabato 8 febbraio 2020) Francesca Sofia Novello ha raggiunto Amadeus sul palco del Teatro Ariston di Sanremo, durante la quarta serata del Festival di Sanremo, intorno alle ore 23:11.Amadeus, prima di presentarla, si è ironicamente autoschiaffeggiato come per punirsi per la famosa battuta equivocata del "passo indietro" che è finita su tutti i giornali, scatenando un mare di polemiche tra le femministe più incallite.Sanremo 2020, Francesca Sofia Novello: Amadeus si schiaffeggia da solo per la battuta del "passo indietro" pubblicato su TVBlog.it 07 febbraio 2020 23:11. blogo

