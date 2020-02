Sanremo 2020, Fiorello salta la terza puntata: ecco perché (Di venerdì 7 febbraio 2020) Durante questa ventesima edizione di Sanremo potrebbe accadere di tutto da un momento all’altro: questo Festival infatti è molto imprevedibile. Già qualche giorno fa Fiorello, mina vagante di questa edizione, aveva preannunciato che giovedì sarebbe stata la sua giornata libera. Effettivamente è stato proprio così: l’uomo non si è presentato durante la puntata di ieri, ecco perché. Sanremo 2020, Fiorello salta la terza puntata: ecco perché Come mai Fiorello ha disertato Sanremo? Tutti i telespettatori se lo sono ovviamente chiesto e sono state fatte varie ipotesi. Il motivo è semplice e preciso: Fiorello non voleva invadere gli spazi di Amadeus. Il co-presentatore del Festival infatti ha deciso di lasciare il palco al suo grande amico, considerando anche la grande affluenza di questa terza serata. Sul palco ieri sera si sono presentati ben 24 artisti ed è stato quindi ... velvetgossip

