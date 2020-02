Sanremo 2020, Fiorello furioso contro Tiziano Ferro: “Mi ha scatenato contro l’odio” (Di venerdì 7 febbraio 2020) “Non è giusto darmi del permaloso come se mi fossi arrabbiato per nulla, accetto le critiche, accetto che si dica che non faccio ridere, qualunque cosa, ma Tiziano Ferro ha fatto una cosa che non si fa”. Fiorello parla così con Selvaggia Lucarelli in un’intervista-sfogo dello showman pubblicata su Tpi. E aggiunge: ”Tiziano Ferro un po’ di tempo fa ha detto in tv che le parole hanno un peso (a Che tempo che fa, a novembre), ed è vero. Dopo che ha lanciato sul palco l’hashtag #Fiorellostattezitto, ho ricevuto insulti tremendi per 24 ore. Tu lanci un hashtag dal palco di Sanremo e sai cosa scateni, come se poi fosse colpa mia se ci sono 50.000 ospiti e si fa tardi la sera. Noi parliamo tanto di cyberbullismo e non valutiamo le conseguenze? C’è un vigile che si è suicidato in questi giorni per gli attacchi sul web”. La Lucarelli chiede a ... tvzap.kataweb

