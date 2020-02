Sanremo 2020, Eugenio in Via di Gioia vincono il Premio della critica Mia Martini (Di venerdì 7 febbraio 2020) Il Premio della critica Giovani “Mia Martini” di Sanremo 2020 va agli Eugenio in Via di Gioia. Eliminato durante la prima serata dopo aver cantato la loro Tsunami, il gruppo piemontese ha conquistato il riconoscimento intitolato alla memoria della compianta Mimì. A Tecla Insolia, invece, va il Premio della Sala Stampa “Lucio Dalla”Gli Eugenio in Via di Gioia hanno conquistato il Premio “Mia Martini” con 40 voti. Al secondo posto Leo Gassmann con 25 e al terzo Tecla Insolia con 18. A decretare il vincitore sono stati i 141 accreditati alla Sala Stampa Ariston Roof.Il gruppo è composto Eugenio Cesaro, Emanuele Via, Paolo Di Gioia e Lorenzo Federici. Il loro ultimo album, Natura Viva, è uscito nel marzo 2019. Attraverso la gara di Sanremo Giovani hanno nel mese di dicembre ottenuto la qualificazione tra le Nuove Proposte per il ... huffingtonpost

