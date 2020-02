Sanremo 2020: Elettra Lamborghini e Myss Keta come al Karaoke, Tosca intoccabile (Di venerdì 7 febbraio 2020) Dalle Stelle alle Stalle, due volti opposti di questo Festival di Sanremo 2020, Tosca sublime, Elettra Lamborghini super trash. Un Festival della canzone che continua a catalizzare attenzione. È successo anche ieri alla lunghissima serata dei duetti, dove a trionfare é stata Tosca, con una sua interpretazione davvero da brividi di “Piazza Grande” del compianto Lucio Dalla. La cantante aveva già provato con l’inedito la sua indubbia classe e capacità vocale! Una capacità vocale totalmente assente per le penultime classificate, Elettra Lamborghini, che sul palco per cantante “Non Succederà Più” di Claudia Mori, ha chiamato l’amica Miss Keta… La canzone della Mori é stata completamente martoriata dalle due, che sono stata accusate di aver trasformato il palco dell’Ariston in un Karaoke milanese di bassa categoria… Uno dei momenti più ... rnbjunk

