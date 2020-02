Sanremo 2020, Elettra Lamborghini e il bacio saffico a tarda notte con Myss Keta. Ma la loro performance non convince: “Come a 18 anni al karaoke con la tua migliore amica. Sbronze” (Di venerdì 7 febbraio 2020) Era ormai notte fonda, l’1.30 passata, quando ha fatto il suo ingresso sul palco dell’Ariston lo scoppiettante duo composto da Elettra Lamborghini e Myss Keta che nella serata delle cover hanno eseguito “Non succederà più“, di Claudia Mori. Neanche a dirlo, l’ereditiera e la cantante misteriosa hanno dato spettacolo, infiammando il pubblico con un bacio saffico mancato. Sì, perché le due si sono avvicinate in modo audace ma si sono fermate proprio poco prima di sfiorarsi le labbra. Tanto è bastato però per lanciare una provocazione e richiamare alla memoria un altro (vero) bacio saffico entrato nella storia della musica, quello tra Madonna e Britney Spears. A parte questo però, la loro esibizione non è stata delle migliori come hanno fatto notare in tanti su Twitter: “Non succederà più che ... ilfattoquotidiano

stanzaselvaggia : Pensate che bello, se ieri, Diletta, con spudoratezza avesse detto “Sì, sono bella e rifatta, che ve frega? Sarò li… - rulajebreal : Ringrazio di cuore gli autori RAI Sergio Rubino e @giorgiocappozzo , la collega @stanzaselvaggia & Mirella Mastro… - repubblica : Sanremo 2020, Benigni legge il cantico dei cantici, inno all'amore e al desiderio -