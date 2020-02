Sanremo 2020, discografici contro registrazione della finale giovani (Di venerdì 7 febbraio 2020) La Federazione dell’Industria Musicale Italiana ha fortemente criticato la decisione di mandare in onda le esibizioni dei due semifinalisti della categoria giovani attraverso dei filmati preregistrati. I video saranno mostrati durante la quarta serata del Festival di Sanremo 2020 ma la Fimi ha già parlato di schifezza e pagliacciata: “Adesso c’è la schifezza della finale dei giovani per la quale manderanno la registrazione dell’esibizione dell’artista in semifinale. Una pagliacciata. E pensare che avevamo fatto progressi l’anno scorso”. Il ceo di Fimi Enzo Mazza ha inoltre affermato: “I giovani sono sempre più maltrattati”. notizie

