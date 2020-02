Sanremo 2020 diretta LIVE quarta serata: prosegue la gara dei big, oggi il vincitore Nuove proposte (Di venerdì 7 febbraio 2020) Sanremo 2020 diretta LIVE quarta serata: scaletta, cantanti, ospiti, cronaca del Festival Sanremo 2020 diretta LIVE – Questa sera, venerdì 7 febbraio 2020 va in scena la quarta e penultima serata della 7oesima edizione del Festival di Sanremo 2020. Alla conduzione Amadeus. TPI seguirà l’evento televisivo dell’anno con una diretta testuale. Seguite il Festival con noi! TUTTE LE NOTIZIE SUL FESTIVAL DI Sanremo 2020 LA diretta (Aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti) Ci siamo: tra poche ore inizierà la quarta serata del Festival di Sanremo 2020. Al teatro Ariston di Sanremo è tutto pronto. oggi, dopo la serata delle cover di ieri, proseguirà la gara dei big e scopriremo quale sarà il vincitore della categoria Nuove proposte (ex Giovani). TPI seguirà l’evento LIVE. Seguite il Festival della canzone italiana con noi! LE ULTIME SUL FESTIVAL Sanremo ... tpi

repubblica : Sanremo 2020, Benigni legge il cantico dei cantici, inno all'amore e al desiderio - umitalia : Brividi. Grande @mikasounds! ?? #mika #sanremo @polydoritalia - LegaSalvini : #SANREMO, GESSICA NOTARO CONTRO JUNIOR CALLY: 'IO HO LA MASCHERA PERCHÉ HO SUBITO VIOLENZA, LUI NO' -