Sanremo 2020 | diretta conferenza stampa 7 febbraio | Nessuna polemica tra Fiorello e

Achille Lauro - scontro coi frati francescani : colpa del look di Sanremo 2020 : Continuano a far discutere gli outfit sfoggiati da Achille Lauro nel corso del Festival di Sanremo 2020. Adesso, però, insorgono anche i frati di Assisi: ecco cosa è successo. I frati contro Achille Lauro: l’outfit fa discutere Il look sfoggiato da Achielle Lauro durante la prima serata del Festival di Sanremo ha sconvolto e diviso il pubblico in teatro e a casa. Dopo due giorni, infatti, non si parla d’altro e a ribellarsi adesso ...

Sanremo 2020 - Antonella Clerici in lacrime : “Avevo bisogno d’affetto” : Antonella Clerici non ha trattenuto le lacrime nella conferenza stampa di Sanremo 2020: la conduttrice, visibilmente emozionata, è scoppiata in lacrime dopo le parole del direttore di Rai Uno Stefano Coletta. Il direttore ha ribadito con convinzione la scelta della Rai di puntare su di lei. “Scusate se sono in lacrime ma è un momento brutto per me, avevo proprio bisogno di queste parole e di sentire il vostro affetto”.

Sanremo 2020 - ancora record : 54 - 5%. Amadeus bis? «Possibile». Clerici piange in conferenza : «Per me anno complicato» : «Fiorello non c?è. E si vede. La terza serata del Festival di Sanremo è obiettivamente la più noiosa. Ma macina ancora ascolti da record. Sono stati 9 milioni...

Sanremo 2020 - Antonella Clerici su Instagram : retroscena su Fiorello e il Festival : Antonella Clerici lascia i boschi piemontesi per arrivare a Sanremo dove conduce con Amadeus la quarta serata del Festival, venerdì 7 febbraio. La conduttrice su Instagram svela alcuni retroscena della kermesse che la riguardano direttamente e indirettamente. Innanzitutto, ha rivelato dove si trovava Fiorello mentre all’Ariston i cantanti in gara si sfidavano a suon di cover, accompagnati da altri big della musica. Il pubblico del Festival ...

Sanremo 2020 - ladri in azione all’Ariston : due Big tra le vittime. Cosa hanno rubato : A quanto pare i concorrenti e gli ospiti dell’Ariston hanno dato l’allarme: un ladro sembra aggirarsi negli ambienti frequentati dai Vip. Nonostante le polemiche issate contro il Festival di Sanremo 2020, i risultati sembrano confermare un successo, ma tra un picco di ascolti e un altro, i siparietti in programma sembrano fornire ai ladri i tempi giusti per entrare in azione. Le tematiche sociali affrontate durante i serali del ...

Sanremo 2020 - le pagelle della terza serata : Amadeus (Ufficio Stampa Rai) Promossi 9 a Tosca. Se già aveva convinto nella sua prima esibizione, la cantante romana, spesso sottovalutata, migliora se stessa con la cover di Piazza Grande che l’ha portata alla vittoria della terza serata. Una versione diversa del brano che però non ne esce snaturato. Santi che pagano il mio pranzo non ce n’è. 8 a Alketa Vejsiu. Dal cilindro di Lucio Presta arriva l’emozionata conduttrice ...

Amadeus sul record di ascolti di Sanremo 2020 : “Sono commosso - è il Festival che sognavo” : E’ tempo di primi bilanci e anche di ringraziamenti per Amadeus; il Festival non è ancora finito ma dopo le prime tre grandiose serate, i ringraziamenti sono dovuti. “Sono commosso” ha detto oggi Amadeus in conferenza stampa parlando con pubblico e giornalisti nella giornata del 7 febbraio 2020. Dall’idea di far vivere l’intera città di Sanremo, a quella di celebrare la storia del Festival, tutte cose che Amadeus e ...

Chi è Diodato - a Sanremo 2020 con il brano “Fai rumore” : Diodato è uno dei cantanti in gara a Sanremo 2020, con il brano Fai rumore, ma prima dell’Ariston c’è una storia fitta di argomenti, dalla passione per la musica al cantautorato, una carriera in continuo fermento e un amore (finito) che ha surriscaldato i motori del gossip. Diodato: la biografia, la carriera e le canzoni Il ritratto di Diodato si compone di tante sfumature, ma per capire chi è occorre partire dal principio. La sua ...

Sanremo 2020 : scaletta quarta serata stasera 7 febbraio 2020 : Sanremo 2020: scaletta quarta serata stasera 7 febbraio 2020 Un Festival di Sanremo senza calo fisiologico, quello condotto da Amadeus e che celebra quest’anno la settantesima edizione. La serata di ieri ha superato il cinquanta per cento di ascolti, superando persino la prima puntata andata in onda martedì 4 febbraio, su Rai 1. La terza serata, trasmessa ieri sera in diretta dal celebre Teatro Ariston di Sanremo, ha visto i ...

Sanremo 2020 - nella serata dei duetti gareggiano pure le categorie dei tirati - degli stirati e dei pittati : Non lo sapevate? La novità di Sanremo 2020 è che le new entry non sono le nuove proposte musicali gli stilisti e parrucchieri (pardon hair stylist). I primi per la mise più scintillante (che emozione grande, direbbe Amadeus) con la quale hanno addobbato cantanti, ospiti, veline. I secondi che hanno pittato le chiome a colpi di pennello, come meglio non avrebbe fatto nemmeno Arcimboldo. A questi aggiungerei anche la categoria dei ...

Le pagelle beauty di Sanremo 2020 - i top e flop per trucco e parrucco : Dal fondotinta giallo di Emma Marrone al trucco impeccabile di Elodie: al Festival di Sanremo ne abbiamo viste di tutti i colori in fatto di make up e acconciature. Non sempre le cantanti in gara e le co-conduttrici hanno sfoggiato look memorabili sul palco dell'Ariston. Al contrario, alcuni ci hanno lasciato a bocca aperta, ma di certo non per la meraviglia.Continua a leggere

Roberto Benigni a Sanremo 2020 : “Mai fatto in tv il Cantico dei Cantici” - ma il monologo è riciclato : Nel corso della terza serata del Festival di Sanremo 2020, Roberto Benigni ha deliziato gli spettatori con un monologo sul Cantico dei Cantici. L'attore ha assicurato: "Nessuno l’ha mai fatto in televisione". In realtà, nel 2006 Sat2000 (oggi TV2000), ha trasmesso degli stralci dello spettacolo di Benigni presso il Teatro Verdi di Terni. L'attore recitava proprio il testo tratto dalla Bibbia.Continua a leggere

