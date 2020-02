Sanremo 2020, Cristiano Ronaldo e Amadeus: il dettaglio che notano in tanti (Di venerdì 7 febbraio 2020) La terza serata di Sanremo 2020 ha visto tra i protagonisti la bellissima Georgina Rodriguez. Nata il 27 gennaio 1994 a Buenos Aires e subito trasferita in Spagna, la modella, che è seguitissima sui social con più di sedici milioni di follower su Instagram, è legata a Cristiano Ronaldo dal 2016 ed è mamma della piccola Alana Martina. Georgina ha debuttato in televisione proprio in occasione del Festival della Canzone Italiana guidato da Amadeus. E ha illuminato il palco dell’Ariston quando ha fatto il suo ingresso. Capelli sciolti, abito lungo a sirena, tempestato di paillettes con ampia scollatura e spacco vertiginoso e una collana da principessa, la Rodriguez ha incantato il pubblico. E il conduttore: “Amadeus in difficoltà con Georgina: non sa come si dice ‘bellissima’ in spagnolo”, si leggeva tra la miriade di tweet piovuti durante il momento di Georgina. (Continua dopo la ... caffeinamagazine

