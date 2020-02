Sanremo 2020, conferenza stampa della quarta serata in diretta (Di venerdì 7 febbraio 2020) Amadeus conferenza stampa della quarta serata del Festival di Sanremo 2020. La seguiamo anche oggi in diretta, per riportare gli aggiornamenti ed i commenti a caldo sull’andamento della kermesse. Oggi Amadeus interverrà dalla Sala stampa Radio Tv ‘Lucio Dalla’. In apertura dell’appuntamento con i giornalisti, si attende il consueto commento del direttore di Rai1 Stefano Coletta sui dati d’ascolto, ancora in crescita. (in aggiornamento) davidemaggio

stanzaselvaggia : Pensate che bello, se ieri, Diletta, con spudoratezza avesse detto “Sì, sono bella e rifatta, che ve frega? Sarò li… - repubblica : Sanremo 2020, Benigni legge il cantico dei cantici, inno all'amore e al desiderio - rulajebreal : Ringrazio di cuore gli autori RAI Sergio Rubino e @giorgiocappozzo , la collega @stanzaselvaggia & Mirella Mastro… -