Sanremo 2020: come si vota da casa (Di venerdì 7 febbraio 2020) Fiorello e Amadeus Al Festival di Sanremo 2020 arriva il televoto. Negli ultimi due appuntamenti della kermesse canora, in onda sempre su Rai 1 dalle 20.40 circa, il pubblico potrà esprimere la sua preferenza sulle canzoni dei giovani e dei big. Seppur con un peso ridimensionato rispetto agli scorsi anni, anche il giudizio dei telespettatori influenzerà dunque l’esito della gara. Circuito Giovani Nel circuito dei giovani, il televoto sarà utile sia per decretare chi dei quattro semifinalisti andrà in finalissima (attraverso 2 sfide dirette) sia per eleggere il vincitore. In ambedue i casi il televoto avrà un peso del 34% sulla graduatoria ed andrà a sommarsi al giudizio della Giuria Demoscopica (33%) ed a quello della Giuria Sala Stampa, Tv, Radio e Web (33%). Circuito Big Anche per i big si avrà la stessa tripartizione. Nella quinta serata, in onda domani, il televoto influirà ... davidemaggio

