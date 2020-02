Sanremo 2020, Benigni a Salvini: “Quest’anno si può votare anche al citofono” (Di venerdì 7 febbraio 2020) Nella terza serata di Sanremo 2020, Roberto Benigni ha recitato un monologo sul Cantico dei Cantici, ma prima della sue esibizione non si è risparmiato una battuta su Salvini. Arrivato all’Ariston, ha sfilato sulla passerella esterna al Teatro per poi essere accolto in studio da Amadeus. Il pubblico in studio ha riservato per lui una standing ovation alla sanremese: accoglienza perfetta per un personaggio importante. La frecciatina a Salvini, però, non è piaciuta a tutti. Sanremo 2020, Benigni punge Salvini Nove anni fa, Roberto Benigni era arrivato al Festival in sella a un cavallo bianco: per Sanremo 2020, invece, ha scelto di entrare passando prima dalla passerella esterna. Accompagnato in platea da Amadeus, Benigni è stato accolto con un fragoroso applauso e prima del suo monologo sul Cantico dei Cantici avrebbe lanciato una frecciatina a Salvini. Ricordando di nuovo il caso ... notizie

rulajebreal : Ringrazio di cuore gli autori RAI Sergio Rubino e @giorgiocappozzo , la collega @stanzaselvaggia & Mirella Mastro… - stanzaselvaggia : Pensate che bello, se ieri, Diletta, con spudoratezza avesse detto “Sì, sono bella e rifatta, che ve frega? Sarò li… - repubblica : Sanremo 2020, Paolo Palumbo il ragazzo con la sla: 'Se vi dicono che i sogni non si realizzano sappiate che i limit… -