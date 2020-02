Sanremo 2020 ascolti, record di share terza serata degli ultimi 23 anni, Mika supera Roberto Benigni con picchi del 60,9% (Di venerdì 7 febbraio 2020) Sanremo 2020 ascolti in crescita con 9.836.00. Il 54,5% è il miglior share in una terza serata dal 1997. Mika supera Benigni Con il 54,5% gli ascolti tv della terza serata di Sanremo 2020 sono i più alti degli ultimi 23 anni. Uno share così in una terza serata non si vedeva da Sanremo 47 del 1997 che raggiunse il 55,55%. Mika supera Benigni con picchi del 60,9% durante la sua esibizione. Con Roberto Benigni picchi del 60% con 14 milioni 533mila per “Il Cantico dei Cantici”. record alle 21.33 con 15 milioni 494mila spettatori con l’ingresso delle artiste (Emma Marrone, Fiorella Mannoia, Giorgia, Elisa, Alessandra Amoroso, Gianna Nannini, Laura Pausini) che hanno lanciato il prossimo grande concerto a Campovolo contro la violenza sulle donne. Per quanto riguarda il numero di telespettatori, pari a 9.836.000, gli ascolti della terza serata di Sanremo 2020 superano quelli ... spettacoloitaliano

