Sanremo 2020, Antonella Clerici in lacrime alla conferenza stampa: "È stato un anno complicato" (Video) (Di venerdì 7 febbraio 2020) Durante la conferenza stampa della quarta serata di Sanremo 2020, Antonella Clerici non è riuscita a trattenere le lacrime ma le ha definite 'lacrime di gioia'. La quarta giornata di Sanremo 2020 è iniziata con le lacrime di Antonella Clerici, che stasera sarà sul palco dell'Ariston al fianco di Amadeus e di Francesca Sofia Novello, ma in conferenza stampa ha ricevuto una bellissima notizia. Come lei stessa ha specificato, infatti, quelle erano lacrime di gioia: "Sono lacrime di gioia e di riconoscenza, per me è stato un anno complicato. Grazie per avermi fatto sentire circondata da questo affetto, ne avevo bisogno" ha commentato Antonella Clerici. Cosa ha fatto sciogliere la popolare conduttrice? La dichiarazione del direttore di Rai1, Stefano Coletta, che ha definito "una bestemmia" il ... movieplayer

