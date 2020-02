Sanremo 2020, ancora un trionfo negli ascolti tv della terza serata: 54,5% di share (Di venerdì 7 febbraio 2020) È stata la puntata senza Fiorello e con Roberto Benigni. I dati ascolti Sanremo terza serata sono appena usciti e parlano anche questa volta chiarissimo: 54,5% di share con un totale di 9,8 milioni di spettatori. Un vero e proprio successo, che certifica la progressione del Festival di Amadeus. LEGGI ANCHE > Sanremo 2020, Amadeus batte Baglioni: prima serata con i 52,2% di share e oltre 10 milioni di spettatori ascolti Sanremo terza serata, le motivazioni del dato Nelle precedenti due serate, com’è noto, il Festival aveva fatto incetta di ascolti. Nella prima serata, il Sanremo targato Amadeus aveva ottenuto un interessantissimo 52,2%, battuto la sera successiva con il sorprendente dato del 53,3% (quello più alto per una seconda serata a partire dal 1995 e da quando esistono le rilevazioni dell’Auditel). Un trend in crescita in termini di share (non in termini di ... giornalettismo

