Sanremo 2020, Achille Lauro si veste da David Bowie: i telespettatori approvano – VIDEO (Di venerdì 7 febbraio 2020) Achille Lauro si è vestito da David Bowie ieri al Festival di Sanremo 2020, sui social gli dedicano moltissimi commenti positivi Achille Lauro si è vestito come David Bowie per la sua esibizione di ieri al Festival di Sanremo 2020, ha duettato con Annalisa con il brano ‘Gli uomini non cambiano’. In moltissimi hanno approvato … L'articolo Sanremo 2020, Achille Lauro si veste da David Bowie: i telespettatori approvano – VIDEO NewNotizie.it. newnotizie

stanzaselvaggia : Pensate che bello, se ieri, Diletta, con spudoratezza avesse detto “Sì, sono bella e rifatta, che ve frega? Sarò li… - repubblica : Sanremo 2020, Benigni legge il cantico dei cantici, inno all'amore e al desiderio - umitalia : Brividi. Grande @mikasounds! ?? #mika #sanremo @polydoritalia -