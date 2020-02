Sanremo 2020, Achille Lauro insultato in diretta: "Vergognati". E Mara Venier perde il controllo (Di venerdì 7 febbraio 2020) "Ripigliati". Achille Lauro viene insultato in diretta a Rairadio 2 e Mara Venier, seduta accanto a lui, perde il controllo e risponde per le rime all'ascoltatore in collegamento. Criticato per il look androgino e provocatorio esibito sul palco del Festival di Sanremo, il cantante romano è stato apo liberoquotidiano

repubblica : Sanremo 2020, Benigni legge il cantico dei cantici, inno all'amore e al desiderio - umitalia : Brividi. Grande @mikasounds! ?? #mika #sanremo @polydoritalia - stanzaselvaggia : Pensate che bello, se ieri, Diletta, con spudoratezza avesse detto “Sì, sono bella e rifatta, che ve frega? Sarò li… -