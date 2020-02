Sandro Abate, galopera paraguaiana per Batista: ecco Villalba e Galeano (Di venerdì 7 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoAvellino – Due volti nuovi in casa Sandro Abate Avellino. Alla corte di Marcelo Batista arrivano Francisco Martinez Villalba (laterale offensivo) e Damian Mareco Galeano (laterale difensivo), entrambi provenienti dal Cerro Porteño. LA NOTA. “L’Asd Sandro Abate comunica di aver raggiunto l’intesa per il tesseramento di Francisco Martinez Villalba (laterale offensivo) e Damian Mareco Galeano (laterale difensivo), Nazionali Paraguayani, entrambi provenienti dal Cerro Porteño. “Siamo molto soddisfatti del risultato ottenuto. Arrivano due pedine di indubbio valore che riusciranno a garantire qualità e quantità al tecnico Batista”, così il consulente Roberto Dalia, determinante nella conclusione della trattativa. Ultimati tutti i passaggi burocratici, i due calcettisti – impegnati nei prossimi giorni in una tournée in Giappone – ... anteprima24

