San Domenico di Imola: il mito della ristorazione italiana (Di venerdì 7 febbraio 2020) Valentino con Naomi CampbellPasticcio di fegato d'oca in terrina, tartufo bianco e brioche tostataNino Bergese con i fratelli Mercattilli nel 1970L'Uovo in raviolo San DomenicoValentino Mercattili e Massimiliano MasciaAmuse bouche al San DomenicoControfiletto di vitello Nino Bergese, con crema di latte al guanciale affumicato San Domenico di Imola, ieriSan Domenico di Imola, oggiScampi e caviale con emulsione di patata Gianluigi MoriniLa Torta Fiorentina Nino BergeseValentino con Schumacher Valentino con PavarottiIl 7 marzo 2020 si festeggiano 50 anniSan Domenico di Imola, la cantina leggendariaL’Italia è una Repubblica fondata sul soffritto e sulla cucina casalinga, è un Paese di osti e trattorie, non si stancava di ripetere Gualtiero Marchesi. Siamo il Paese con il cibo migliore del mondo e con la più ampia tradizione gastronomica: Italians do it better. Peccato che paste ripiene e ... vanityfair

