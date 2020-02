Salvini vuole staccare Ostia da Roma. Ma neppure i suoi gli danno retta. Riparte la campagna elettorale per sfilare la Capitale ai 5S. La Lega annuncia la scissione. Poi però si sfila in Regione (Di venerdì 7 febbraio 2020) Che l’obiettivo di Matteo Salvini sia la conquista del Campidoglio non è un mistero, e neanche che ci stia lavorando ormai da mesi. “Ci prepariamo a essere forza di governo, in Comune, in Regione e a livello nazionale”. Così il Capitano ieri a Ostia, ultima tappa in ordine di tempo di un lungo tour nella Capitale fra i mercati delle periferie e le zone simbolo del degrado cittadino, cornici perfette per annunciare l’assedio al fortino. Come sempre accerchiato da telefonini e telecamere e rigorosamente in diretta Facebook, quello ad Ostia è in realtà il secondo blitz: come già a novembre scorso, sono ancora le case popolari al centro della visita. Salvini ha camminato tra i palazzi incontrando i residenti, da mesi senza riscaldamenti. La colpa, ovviamente, viene imputata all’amministrazione Raggi: “Signora Raggi, questa è Ostia oggi: si vergogni e si dia una mossa, la pagano per fare il ... lanotiziagiornale

