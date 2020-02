Salvini: “Pur di fermarmi, gli insultatori di professione le usano tutte, dal Tribunale di Palermo a Sanremo. Razzismo? Sta a sinistra” (Di venerdì 7 febbraio 2020) “Gli insultatori di professione, pur di fermare Salvini, se ne fregano di quello che possono provare i miei figli, mia sorella, la mia mamma, il mio papà, la mia compagna. Da Sanremo al Tribunale di Palermo, le usano tutte“. Così, ai microfoni di Radio Radio, il leader della Lega, Matteo Salvini, risponde a una domanda incentrata sull’amore per la famiglia e per la politica, con riferimento al voto finale dell’aula del Senato, previsto il prossimo 12 febbraio, sull’autorizzazione a procedere nei suoi confronti sul caso Gregoretti. Il senatore del Carroccio, che rivela di aver visto solo Gigi D’Alessio al Festival di Sanremo perché impegnato, spiega: “Se non ci fosse l’amore, sarebbe un disastro. C’è l’amore per i figli, per i genitori, per la compagna, per gli amici, per la vita, per la montagna. E anche per la politica, altrimenti ... ilfattoquotidiano

matteorenzi : Noi abbiamo fatto un governo con i 5 Stelle per evitare il rischio Salvini che chiedendo i pieni poteri voleva usci… - matteorenzi : Pur di evitare pieni poteri a Salvini ho promosso un governo coi 5S. E lo abbiamo mandato all'opposizione mentre al… - Noovyis : (Salvini: “Pur di fermarmi, gli insultatori di professione le usano tutte, dal Tribunale di Palermo a Sanremo. Razz… -