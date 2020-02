Salvini di nuovo in Calabria: “Alle prossime elezioni torneremo con una nostra lista della Lega” (Di venerdì 7 febbraio 2020) "Alle prossime elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale di Reggio Calabria parteciperemo con una nostra lista e contiamo di avere un buon risultato": così Matteo Salvini, di ritorno in Calabria, avvisa gli alleati del centrodestra. "Sono nella prima grande regione del Sud ad avere quattro consiglieri regionali della Lega", rimarca l'ex ministro: "Non vediamo l'ora di andare in ufficio e metterci al lavoro". fanpage

