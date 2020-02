Salute, l’esperto: “Epilessia nascosta per paura a scuola e al lavoro” (Di venerdì 7 febbraio 2020) In Italia si stimano circa 480 mila persone con epilessia e sono attesi ogni anno circa 36 mila nuovi casi, 20-25 mila casi con crisi isolate, e 12-18 mila con crisi sintomatiche acute. Di questi sono 90 mila i bambini (0-15 anni) colpiti. Ma se le cause all’origine della malattia e gli eventi patologici stessi possono essere differenti, un aspetto accomuna i pazienti: “la non conoscenza della malattia e dei problemi che ne possono scaturire nella vita familiare e sociale – spiega Giuseppe Zaccaria, presidente dell’Associazione Fuori dall’Ombra Insieme per l’Epilessia – Prevale un’idea primitiva del problema, retaggio del passato”. Così, per paura dello stigma, spesso la malattia viene nascosta a scuola e al lavoro, dice l’esperto alla vigilia della Giornata internazionale dell’epilessia, che si celebra il 10 ... meteoweb.eu

