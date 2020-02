Sala, colazione in Paolo Sarpi per combattere psicosi da Coronavirus (Di venerdì 7 febbraio 2020) Arriva la colazione con il sindaco Sala anti-psicosi da Coronavirus. L’aveva promesso ai microfoni di RTL 102.5 e tramite un post su Facebook l’ha confermato. Sabato 8 febbraio la colazione con il sindaco sarà in via Paolo Sarpi. colazione con Sala anti-psicosi da Coronavirus “Per ogni colazione un quartiere diverso: questo sabato ho deciso di farla in Paolo Sarpi, nello storico quartiere cinese di Milano. Ci vediamo alle 10:00 al Centro Culturale Cinese insieme alla Social street Paolo Sarpi – Quartiere di Milano, Italia!” scrive su Facebook il sindaco Beppe Sala. Nei giorni scorsi ai microfoni di RTL 102.5 aveva commentato il nuovo virus: “Evitiamo la psicosi, oggettivamente queste pandemie quando si sviluppano non vanno sottovalutate ma certamente ci sono anche i mezzi per fronteggiarli“. In quell’occasione il sindaco aveva già ... notizie

