Rugby, Sei Nazioni Under 20 2020: Francia-Italia 31-19. Azzurrini rimontati e battuti dai pari età transalpini

L'Italia Under 20 di Rugby è stata battuta in trasferta dai pari età della Francia ad Aix-en-Provence, che si sono imposti nella seconda giornata del Sei Nazioni di categoria per 31-19. Azzurrini autori di un primo tempo eccellente, con le mete di Lai, Drudi e Varney, mentre i padroni di casa rispondono con le marcature di Tiberghien e Farissier, con la frazione chiusa sul 14-19 per l'Italia, Nella ripresa il piazzato di Debaes accorcia le distanze, la meta di Dumortier sancisce il sorpasso transalpino, e nel finale la marcatura di Guillard nega agli Azzurrini il bonus difensivo, consegnando ai transalpini il punto aggiuntivo per le quattro mete con il definitivo 31-19. 

TABELLINO 
Francia v Italia 31-19 
Marcatori: p.t. 2' m. Lai (0-5); 11' m. Drudi tr. Garbisi (0-12); 22' m. Tiberghien tr. Debaes (7-12); 29' m. Varney tr. Garbisi (7-19); 37' m. Farissier tr. Debaes (14-19);

