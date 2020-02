Rugby, Sei Nazioni 2020: Francia-Italia, derby latino che gli azzurri non possono fallire (Di venerdì 7 febbraio 2020) L’Italia del Rugby torna in campo domenica, con fischio d’inizio alle 16 e diretta su Dmax, a Parigi contro la Francia per il secondo turno del Guinness Sei Nazioni 2020. Il derby latino del torneo vede di fronte due squadre fino a poco tempo fa “malate”, ma oggi i Bleus sembrano aver trovato la medicina per guarire, mentre gli azzurri sono ancora in sofferenza dopo il ko per 42-0 subito in Galles. Un anno fa a Roma la sfida finì 14-25, con gli azzurri rimasti in partita fino al 78’, quando la meta di Pinaud lanciò la Francia alla vittoria. Una sfida equilibrata, nonostante le tre mete a una per i Bleus, con Marco Zanon che si fece strappare la palla mentre stava schiacciando l’ovale del sorpasso a sei minuti dalla fine, proprio dallo stesso Pinaud. Un anno dopo, però, come detto Francia e Italia arrivano all’appuntamento con un morale diverso e pronostici che sembrano scritti a favore ... oasport

