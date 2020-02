Rugby, Pro 14 2020: Braley sarà al Benetton dalla prossima stagione, Bellini e Fabiani prolungano con le Zebre (Di venerdì 7 febbraio 2020) Arrivano le ufficialità del passaggio di Callum Braley al Benetton Treviso (dalla prossima stagione) e dei rinnovi di Mattia Bellini ed Oliviero Fabiani con le Zebre per quanto concerne le franchigie italiane impegnate nel Pro 14 di Rugby. Braley è il mediano di mischia attualmente impegnato con l’Italia nel Sei Nazioni e vanta già 6 presenze in azzurro: con i trevigiani contratto biennale. Fino al 2022 resteranno con le Zebre Fabiani, tallonatore con 10 presenze in Nazionale, e Bellini, ala. Così Braley al sito del Benetton: “Sono molto entusiasta di poter giocare dalla prossima stagione per il Benetton Rugby. Dopo aver parlato con il direttore sportivo Pavanello e con coach Crowley, per me è stato facile e chiaro comprendere la vision del club. Seguo già da tempo i progressi della squadra e sono convinto che stia andando nella giusta direzione. Il progetto in cui la ... oasport

