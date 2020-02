Roma, torna Kolarov. Il serbo pronto a essere di nuovo protagonista (Di venerdì 7 febbraio 2020) Roma, Kolarov verso l’impiego dal primo minuto contro il Bologna. Il serbo ha avuto il giusto riposo: ora deve tornare a essere un leader Due giornate in panchina non possono che aver fatto bene ad Aleksandar Kolarov. Fonseca, nelle ultime settimane, aveva visto il terzino della Roma un po’ a corto di fiato e per tale motivo ha optato per un riposo forzato. Adesso il serbo è pronto a riprendere in mano le chiavi della fascia sinistra. Viaggia a vele spiegata verso il posto da titolare stasera contro il Bologna. In un momento così delicato per i giallorossi la sua esperienza, a cui si affianca quella di Dzeko, è di vitale importanza per tutta la rosa. Inoltre, all’andata, punì i felsinei con un calcio di punizione perfetto. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

