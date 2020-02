Roma, Skorupski sfida il passato. E che dispiacere che già diede… (Di venerdì 7 febbraio 2020) Roma, Skorupski sfida il passato. Nell’ottobre del 2016 diede un enorme dispiacere ai giallorossi quando militava nell’Empoli Roma-Bologna sarà anche una sfida nella sfida. Pau Lopez contro Skorupski, presente e passato della squadra capitolina. Lo spagnolo ha dato ottime indicazioni, eccezion fatte per le ultimissime settimane tra derby e Sassuolo. Il polacco, invece, è stato portato in Italia dai giallorossi, precisamente da Walter Sabatini. Mai troppo protagonista, è calcisticamente cresciuto all’Empoli. Il 30 ottobre 2016, in Toscana, diede un dispiacere enorme alla Roma arenandola sullo 0-0 con parate superlative. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

consiglifantac2 : 23^ GIORNATA ROMA - BOLOGNA Da schierare: Under, Perotti, Dzeko, Orsolini, Palacio Scommesse: Pastore, Mhkitaryan,… - JFCEx : Radu (vs Lazio, casa) o Skorupski (vs Roma, trasferta) ? Pandev (vs Cagliari, casa) o Quagliarella (vs Torino, tras… - sunkencondos : @Fabio_Marsico @LGramellini Beh no, il gol di #Bonucci è da annullare perché calcia con #Tevez che copre #Skorupski… -