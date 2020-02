Roma, la strana storia del tentativo (fallito) di salvataggio della Casa delle Donne nel Milleproroghe (Di venerdì 7 febbraio 2020) Una giornata di fibrillazioni, l’ipotesi (totalmente inaspettata) dell’arrivo di quei fondi che avrebbero salvato un’esperienza storica a Roma che si occupa di violenza di genere e diritti delle Donne. La prima doccia fredda poche ore dopo e l’ultima in serata, con la conferma che lo stanziamento dei soldi per la Casa internazionale delle Donne della Capitale – da ormai un paio d’anni a rischio chiusura – è destinato con ogni probabilità a non essere inserito nel Milleproroghe. Sullo sfondo, le possibili fibrillazioni della maggioranza di governo Pd-M5s. La Casa internazionale delle Donne a Roma, 21 novembre 2017. ANSA/ Massimo Percossi La Casa La Casa internazionale delle Donne di Roma si trova nel complesso monumentale del “Buon pastore” a Trastevere, usato fin dal ‘600 come reclusorio femminile. Nei primi anni ... open.online

