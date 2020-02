Roma, Kolarov: «Il Bologna ha meritato. Ne usciremo insieme» – VIDEO (Di sabato 8 febbraio 2020) Il terzino della Roma Kolarov è intervenuto in zona mista per analizzare la sconfitta rimediata contro il Bologna – VIDEO La Roma ha incassato una pesante sconfitta tra le mura dell’Olimpico contro il Bologna, la seconda consecutiva in Serie A. Per la formazione giallorossa si tratta di un’altra battuta di arresto nella corsa verso un posto in Champions League. A metterci la faccia davanti alle telecamere è Aleksandar Kolarov, che in zona mista ha fatto il punto della situazione: «Il Bologna ha meritato. Uniti usciremo da questo momento». View this post on Instagram Zona mista post #RomaBologna ⚽️ A post shared by Calcio News 24 (@calcionews24) on Feb 7, 2020 at 2:47pm PST Leggi su Calcionews24.com calcionews24

stefanolabate : Fonseca: è un problema mentale. Kolarov: non è soltanto un problema mentale. A Roma tutto bene. #RomaBologna - teladoiotokyo : Roma - Bologna: Cori contro Kolarov dalla Curva sud a fine partita - LAROMA24 : Pagelle di #RomaBologna: 4 ai 'danni e la beffa' di #Kolarov 4 a #Fonseca 'Primo responsabile ma ultima speranza… -