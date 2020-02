Roma, ex giardiniere del Quirinale malato ridotto in schiavitù dai vicini di casa (Di venerdì 7 febbraio 2020) La Corte d'Assise d'Appello ha condannato due sessantenni a cinque anni e quattro mesi di reclusione, con l'accusa di concorso in schiavitù. Hanno minacciato e inferto violenze psicologiche a un anziano, ex giardiniere del Quirinale, costringendolo a consegnargli la pensione e a chiedere l'elemosina. fanpage

