Roma - Domenica ecologica ed Euro 6, il Comune ferma le diesel ma non le benzina (Di venerdì 7 febbraio 2020) Il 9 febbraio, Roma affronterà la seconda Domenica ecologica del 2020, con conseguente blocco della circolazione "di tutti i veicoli a motore" allinterno della cosiddetta Fascia verde. Le vetture si fermeranno dalle ore 7.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.30. Il provvedimento della sindaca capitolina, Virginia Raggi, ha imposto lo stop anche alle diesel Euro 6: potrà invece spostarsi liberamente chi guida una benzina Euro 6, categoria derogata, assieme ad altre, dallordinanza comunale.Seguiranno altre giornate. Continua così la discriminazione delle diesel Euro 6, già operata in occasione del blocco del traffico di qualche settimana fa e della prima Domenica ecologica (il 19 gennaio scorso). Non serve ricordare, come abbiamo già fatto in passato, perché sia sbagliato bloccare le auto a gasolio più moderne, né come il provvedimento non si sia rivelato risolutivo nell'intento ... quattroruote

