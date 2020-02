Roma, colpita la targa intitolata all’8 Marzo Festa della Donna: “Presa a sassate” (Di venerdì 7 febbraio 2020) Per una volta non sembrava un atto vandalico ma solo un danno provocato dalle intemperie, e invece i cittadini Romani si sono dovuti ricredere. Come denunciano dall’Associazione per Villa Pamphilij, la targa di viale 8 Marzo Festa della Donna a Roma è stata probabilmente presa a sassate. Inizialmente i cittadini hanno pensato che un ramo, a causa del forte vento, avesse raggiunto la targa, facendola spezzare. Credit: Associazione per Villa Pamphilj “All’inizio abbiamo pensato che la frattura sul cartello della toponomastica intitolato all’8 Marzo Festa della Donna (era il 1989, noi c’eravamo) fosse stato prodotto dalla leva prodotta dal vento fortissimo di ieri e stanotte, poi da un’esame più attento, ci sono balzati agli occhi quei tre piccoli crateri, dove qualcuno ha colpito, con pietre o altro strumento contundente fino a produrre la rottura della ... tpi

