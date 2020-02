Roberto Benigni, per favore, ventisei minuti di spiegone no. Che fine hanno fatto ‘la mona, la sorca, la patonza ecc…’? (Di venerdì 7 febbraio 2020) Roberto show, don’t tell. ventisei minuti di “spiegone” e il Cantico dei Cantici è diventato una minuzia attualizzata, robotica, in certi momenti febbrilmente inquietante, calata mostruosamente dall’alto. Altro che desiderio, altro che amore, altro che corpi frementi. Il libro biblico che racchiude un inatteso antichissimo ribollire di sensualità e pathos si è trasformato in una recita monocorde, ieratica, da parodia di Gassman che legge il menù, o le tabelle dell’oculista (gag alle quali il sommo si prestò, tra l’altro, con grande autoironia). Perché c’è qualcosa che si è spento in Roberto Benigni e da tempo. Qualcosa che riguarda la fiammella del desiderio dell’autenticità, di un conflitto sanguinoso tra Es e Super-Io. Un comico irriverente, travolgente, genialmente volgare che è stato come fulminato sulla via di Damasco del baricchismo forzato. Vedi un leggio sul palco dell’Ariston e ... ilfattoquotidiano

