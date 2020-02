Roberto Benigni a Sanremo canta le gioie del sesso (Di venerdì 7 febbraio 2020) «Spogliamoci e facciamo l’amore diretti da Beppe Vessicchio» esorta Roberto Benigni dal palco dell’Ariston di Sanremo. Il comico toscano, entrato in scena con l’accompagnamento della storica banda folkloristica sanremese canta e Sciuscia, travolge il conduttore Amadeus di complimenti e annuncia la sua intenzione di rispettare il tema della terza giornata del 70° Festival della canzone italiana: cantare una grande cover del passato che parla d’amore come la maggior parte delle canzoni, anzi molto di più. Così duetta con il direttore artistico ricordando il suo l’ingresso a cavallo nell’edizione del 2011, in occasione dei 150 anni dell’Unità d’Italia, il 1980 quando affiancò alla conduzione del 30° Festival, Claudio Cecchetto e Olimpia Carlisi e i momenti con Pippo Baudo, quando gli ... gqitalia

